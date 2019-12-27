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Сергей Лазарев признался, что никогда не любил искусственную грудь Кудрявцевой

, 15:56 | Алиса Старжевская Видео 4 770

Телеведущая показала в сторис, как певец навестил ее в клинике после операции.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Недавно Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению некачественных имплантов. Сергей Лазарев приехал поддержать бывшую подругу, пока та восстанавливается в больничной палате, пишет Starhit.ru.

Операция прошла успешно, и угроза здоровью Кудрявцевой осталась позади. Лазарев приехал в больницу к звезде с шикарным букетом. Та не скрывала радостных чувств от неожиданной встречи — у Леры явно было хорошее настроение.

«Сергей, до сих пор смеюсь от твоего «Мне твои сиськи никогда не нравились».

Instagram @leratv

Кроме Лазарева, лично поддержала ведущую стилист Наталья Фомичева. Пожелали здоровья Лере и прислали огромные букеты ее муж, хоккеист Игорь Макаров, и певица Светлана Лобода.

Телеведущая призналась, что злосчастный грудной имплант стал протекать много лет назад, но ни одно исследование это не показало. Теперь 48-летняя Лера Кудрявцева просит девушек не идти на поводу у сомнительных и навязанных стандартов красоты и не увлекаться пластическими операциями, которые могут привести к плачевным последствиям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за некачественных имплантов.

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