Дублер Вина Дизеля чуть не погиб на съемках «Форсажа 9»

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Каскадера ввели в состояние искусственной комы после того, как он упал с девятиметровой высоты.

Фото : www.globallookpress.com / © PLANET PHOTOS

На площадке студии «Warner Bros.» дублер Вина Дизеля — Джо Уоттс — упал с девятиметровой высоты. Из-за полученных травм каскадера ввели в состояние искусственной комы. Инцидент произошел во время съемок девятой части легендарного «Форсажа» в понедельник, 22 июля. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезда блокбастера Вин Дизель был шокирован произошедшим. Его дублер упал с балкона из-за несчастного случая — трос каскадера порвался, и мужчина полетел вниз головой. Знаменитый актер тут же поспешил на помощь коллеге по цеху.

Уоттс был срочно госпитализирован в лондонскую больницу, где врачи ввели каскадера в состояние искусственной комы. По словам невесты пострадавшего, дублер Вина Дизеля получил тяжелейшие черепно-мозговые травмы.

Кадры с места происшествия переданы правоохранительным органам, полиция оцепила съемочный павильон, как «место преступления». Съемки «Форсажа» приостановили на неопределенный срок.

Джо Уоттс был дублером в «Игре престолов», а также работал каскадером на съемках таких культовых фильмов, как «Человек-паук: Вдали от дома» и «Миссия невыполнима: Племя изгоев».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погиб известный 33-летний казахстанский каскадер.

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