Дружба или любовь? Что происходит между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон

Западные издания наперебой гадают, что происходит между Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом. Многие полагают, что между бывшими супругами, расставшимися почти 15 лет назад, больше чем просто дружеские отношения. Очередную волну слухов породило присутствие Питта на традиционной рождественской вечеринке Энистон. Говорят, актер прибыл одним из первых и покинул дом именинницы в числе последних.

Как пишет US Weekly, между бывшими супругами по-прежнему летят искры, когда они находятся рядом.

«Брэд и Джен, похоже, очень близки и порой флиртуют друг с другом. Они пробуждают чувство юмора друг друга и обладают заразительной энергией, когда вместе, однако настаивают, что их отношения чисто платонические, не более того», — сказал источник издания.

Интернет-портал HollywoodLife утверждает, что в этой истории нет намеков на романтические отношения. По словам источников из окружения актера, 55-летний Брэд был по-настоящему счастлив, что все эти годы он и его бывшая жена сохраняли и дружеские отношения. Для него много значит, что Энистон пригласила его на свою вечеринку.

«Проводить время с Джен в дружеской атмосфере было полезно для Брэда, который никогда не хотел, чтобы с ней все заканчивалось на кислой ноте. Это делает его счастливым, и это показывает ему, что люди действительно могут осознать разногласия и двигаться вперед», — цитирует собеседника издание.

Стоит отметить, слухи о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон появляются регулярно. Как ранее сообщал 5-tv.ru, похожие догадки публика строила после того как актер пришел на юбилей бывшей жены в начале 2019 года. А летом в одном из интервью Энистон заявила, что в ее сердце всегда есть и будет место для Брэда Питта.