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Подольская развеяла слухи о второй беременности

, 21:36 | Валентин Черников Фото 49

Певица призвала любопытствующих не подгонять появление чуда.

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Слухи о второй беременности Натальи Подольской не имеют под собой оснований. Певица сообщила это в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Четыре года назад звезда подарила Владимиру Преснякову сына Артемия. Для артиста он стал вторым ребенком после наследника от Кристины Орбакайте Никиты. Для Подольской же Тема оказался первенцем. После его рождения в сети стали появляться слухи о второй беременности Натальи.

«Моя мечта была, чтобы это случилось сразу после рождения Темы, но пока не случилось. Причин никаких нет, просто это богоугодное дело. Я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», — сказала исполнительница.

Любопытствующих она призвала не торопить появление чуда. И если это произойдет, Наталья не станет осторожничать, как во время первой беременности. Тогда, по ее словам, она боялась всего, включая перелеты. 

Дело в том, что пара долго не могла забеременеть. Как уточняет сайт Дни.ру, Пресняков и Подольская перепробовали для этого массу средств: ездили по святым местам, лечились и придерживались специальных диет. Артем появился лишь спустя десять лет после их знакомства и пять лет после свадьбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская в блестящем мини показала кошмарное «закулисье» корпоративов.

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