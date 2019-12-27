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  4. Наталья Подольская в блестящем мини показала кошмарное «закулисье» корпоративов

Наталья Подольская в блестящем мини показала кошмарное «закулисье» корпоративов

, 8:45 | Ниса Мурзанаева Видео 211

37-летняя звезда вынуждена была тесниться перед концертом в крохотной гримерке среди хлама и труб.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская показала подписчикам кошмарные условия, в которых ей пришлось работать. Артистка опубликовала в Instagram видео, в котором продемонстрировала ужасную гримерку, выделенную ей организаторами. Тесное подвальное помещение, тусклый свет, одно единственное зеркало, техника и куча хлама.

Особенно ужасным подвальчик выглядел на фоне яркой нарядной певицы. 37-летняя Наталья Подольская выбрала для концерта белое мини-платье с серебристыми вставками. Соблазнительности наряду добавило кокетливо открытое плечо артистки. Примечательно, что несмотря на отвратительные рабочие условия, звезда находилась в хорошем настроении.

«Вот такая у нас гримерочка: трубы-трубы… Ну, а что? В каких условиях мы только не работали. Ведь главное, радовать людей!» — оптимистично заявила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская присоединилась к флешмобу «против Собчак».

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