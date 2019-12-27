Социальная сеть ВКонтакте подвела итоги 2019 года

ВКонтакте отчиталась об итогах уходящего 2019 года. В первую очередь рост продемонстрировали показатели активности аудитории соцсети. За год среднее время, проводимое пользователями в VK, выросло на 16%.

Больше стало и активных сообществ ВКонтакте — на целых 26%, в особенности игровых (на 37%), развлекательных (на 32%), музыкальных (на 31%), спортивных (на 24%), образовательных (на 21%) и посвященных вопросам создания и ведения бизнеса (на 19%).

Значительный рост по итогам 2019 года демонстрирует и показатель вовлеченности пользователей. Число опубликованных историй в месяц увеличилось на 45%, а количество просмотров видео в сутки — на 44%. Пользователями ВКонтакте прослушано суммарно 380 лет подкастов.

Число отметок «Нравится» в этом году выросло на 10%, на 34% увеличилось количество загруженных видео в сутки, на 11% — среднесуточное количество просмотров ленты новостей. Вконтакте по-прежнему остается самой популярной коммуникационной платформой в России. Об этом говорит рост таких показателей, как количество сообщений за сутки (на 15%) и месячное число аудио- и видеозвонков (на 27%).

До 13 тысяч увеличилось количество активных мини-приложений на платформе VK Mini Apps, а количество людей, ими пользующихся, выросло в 12 раз: с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре. Кроме того, ВКонтакте задала тренд сканировать QR-коды, встроив сканер в камеру мобильного приложения и представив QR-конструктор. И, наконец, до 12 миллионов выросло количество кошельков в VK Pay.: в этом году пользователи соцсети отправили на 42% денежных переводов больше, чем в 2018-м.

ВКонтакте

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске новогодних спецпроектов ВКонтакте.