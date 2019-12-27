  1. Пятый канал
  4. «Вот это женщина»: Пегова в образе революционерки привела поклонников в восторг

«Вот это женщина»: Пегова в образе революционерки привела поклонников в восторг

, 22:27 | Мия Субботина Фото 379

Артистка поделилась фотографиями со спектакля в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова изумила поклонников, представ в необычном для нее амплуа. Артистка задействована в постановке, посвященной трагическим событиям начала прошлого века.

На снимках, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте, она предстала одетой в черный кожаный плащ, в руке у нее револьвер. 

«В данный момент играем Спектакль „Бал. ХХ век“», — подписала кадры звезда.

Instagram @pegovairina

Такой образ произвел впечатление на поклонников актрисы, которые отметили мастерство перевоплощения Пеговой из нежных и лиричных ролей в роковые и драматичные.

«Мощный образ»;

«Уухххх какая!»

«Как! Такую Ирину Пегову я еще не видела»;

«Вот это женщина»;

«Магия перевоплощения, театр — это прекрасно!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова в образе пионерки произвела фурор в сети.

Читайте также

62.03
0.26 69.03
0.53
Покровители прошлого и будущего: славянский календарь на 2020 год

Последние новости

22:56
Видео: Полуобнаженная Эмили Ратаковски соблазнительно позирует, лежа на кровати
22:40
МОК не исключает пересмотра дел российских спортсменов, выигранных в CAS
22:27
«Вот это женщина»: Пегова в образе революционерки привела поклонников в восторг
22:12
«Газпром» выплатил Украине $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского суда
21:57
«Сзади особенно классно»: Макеева похвалилась эффектным платьем к Новому году
21:47
Диетолог рассказала, кому не стоит есть оливье в Новый год

Сейчас читают

Алена Кравец вслед за Лерой Кудрявцевой удалит импланты из груди
«Молитесь, я — богиня»: Пышная грудь звезды «Дома-2» едва уместилась в вечернее платье
«Королева зимы»: Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]