«Вот это женщина»: Пегова в образе революционерки привела поклонников в восторг

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова изумила поклонников, представ в необычном для нее амплуа. Артистка задействована в постановке, посвященной трагическим событиям начала прошлого века.

На снимках, которыми знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте, она предстала одетой в черный кожаный плащ, в руке у нее револьвер.

«В данный момент играем Спектакль „Бал. ХХ век“», — подписала кадры звезда.

Instagram @pegovairina

Такой образ произвел впечатление на поклонников актрисы, которые отметили мастерство перевоплощения Пеговой из нежных и лиричных ролей в роковые и драматичные.

«Мощный образ»;

«Уухххх какая!»

«Как! Такую Ирину Пегову я еще не видела»;

«Вот это женщина»;

«Магия перевоплощения, театр — это прекрасно!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова в образе пионерки произвела фурор в сети.