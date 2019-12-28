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Полицейского в Саратове застрелили при проверке документов — видео момента

, 2:20 | Игорь Рязов Видео 63

Инспектор ППС, несмотря на ранение, вместе с напарником смог задержать злоумышленника.

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Фото, видео: ВКонтакте @gumvd64

Злоумышленник застрелил инспектора ППС во время проверки документов в Саратове.

Общение погибшего сотрудника полиции Михаила Гадеева с преступником попало на видео. Ролик опубликован на странице главка МВД России по Саратовской области во «ВКонтакте».

Видео было записано нагрудным регистратором, закрепленным на форме Гадеева. В кадре мужчина в светлом пуховике — один из двоих, у которых проверяли документы — недоволен вниманием полиции к нему.

«Василий Юрьевич, работа у нас такая», — говорит ему Гадеев.

После недолгого общения злоумышленник выстрелил в полицейского. Будучи тяжело раненым, тот вместе с коллегой смог задержать стрелявшего. Михаила Гадеева отвезли в больницу, однако спасти его не смогли.

«Я вот здесь (показывает на кулак — Прим. ред) посмотрел, нащупал шарик. Мише говорю: „Там наркотики, скорее всего“. Зажал его за руку, Мишка взял за вторую руку. Он начал вырываться, после этого выстрел, и все», — рассказал о происшествии напарник погибшего полицейского Николай Ведель.

Михаил Гадеев служил инспектором в патрульно-постовой службе (ППС) Саратова. 21 декабря 28-летний лейтенант полиции вместе с напарником подошел к двум мужчинам, чтобы проверить документы. Один из них выстрелил в Гадеева, после чего тот скончался в больнице. Полицейского похоронили с воинскими почестями на малой родине в селе Новый Усад в Мордовии 23 декабря. У него остались жена и дочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ранении полицейского у здания МИД РФ в Москве. По правоохранителю открыл огонь неизвестный.

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