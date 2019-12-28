Житель Новгородской области с легкой руки врачей оказался «беременным»

Пациент Центральной районной больницы в городе Боровичи Новгородской области «бонусом» к диагнозу перелома руки получил еще и «беременность».

54-летний Юрий Сливка в ноябре 2018 года довольно неудачно сломал руку. Ему сделали операцию, установили металлический штифт, наложили гипс и выписали. Спустя год, пострадавшему было необходимо удалить металлическую конструкцию из кости.

Однако сделать это оказалось не так просто. В эпикризе с операции после перелома написано, что удалить штифт можно только «после родоразрешения». На курьезное условие обратила внимание супруга Юрия.

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При этом срок «беременности» мужчины был указан вполне внушительный — 27 недель.

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Как пишут местные СМИ, это не первый случай подобных вопиющих «диагнозов» в указанной больнице. Так, состояние одной из пациенток при выписке из медучреждения характеризовалось как «клиническая смерть». Согласно рецепту, в дальнейшем ей полагалось обильное питье, прием канефрона, ношпы и УЗИ почек. Еще некоторые пациенты, лечившиеся в ЦРБ, при выписке «набрали» по 20 килограммов лишнего веса.

Заместитель главного врача по реализации госпитальной помощи Андрей Шарков ответил на вопрос корреспондента МИЦ «Известия» про случай с якобы беременным мужчиной. Он сказал, что знает о публикациях на этот счет, их правдивость проверяется. Врач заверил, что по данному факту инициирована служебная проверка.

«Это может быть ошибка, но ошибка, скорее всего, исправлена, эпикриз выдан на руки, скорее всего, правильный, а это чья-то шутка. Это было более года назад», — сказал он.

Шарков подчеркнул, что в год из больницы выписываются по 14-15 тысяч человек. Тех, кто «вырыл» пару вышеперечисленных случаев за несколько лет, он считает людьми, которым «интересно ковыряться в этом нехорошем веществе». Врач обратил внимание, что никакого ущерба в этих случаях пациентам причинено не было.

Замглавного врача также рассказала, что медучреждение в настоящий момент внедряет переход на электронные истории болезни, когда компьютер выдает готовый шаблон, а доктор лишь меняет данные под конкретного пациента. Шарков не исключил, что могут происходить ошибки как со стороны персонала, так и техники.

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