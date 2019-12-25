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  4. В бедре нашли деталь авто: СК проверяет информацию о некачественной медпомощи пострадавшему в ДТП

В бедре нашли деталь авто: СК проверяет информацию о некачественной медпомощи пострадавшему в ДТП

, 13:24 | Ниса Мурзанаева 62

23-летний молодой человек был госпитализирован в результате аварии в Домодедово. После выписки в его бедре обнаружили автомобильную деталь длиной 14 сантиметров.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Алексей Майшев; www.globallookpress.com / Oskar Eyb, Li An; YouTube @RomanBabinets

В сети появилась информация о том, что в ноге у пострадавшего в ДТП инвалида обнаружена деталь от машины. Утверждалось, что 23-летнему молодому человеку не оказали должным образом медицинскую помощь в городе Домодедово. По факту сообщения следователи организовали проверку.

Сообщалось, что мужчина-инвалид был госпитализирован в результате аварии. В медучреждении пострадавшему была оказана помощь, спустя несколько дней его выписали. Дома у пациента начался жар, и он снова попал в больницу. В ходе повторного обследования в бедре молодого человека была обнаружена автомобильная деталь длиной 14 сантиметров.

По результатам доследственной проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один человек погиб, еще четверо пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге.

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