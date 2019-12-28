Наследник Рокфеллеров, обещавший жениться на россиянке, оказался аферистом

Молодой человек, представившийся Майклом Чарльзом Рокфеллером, оказался аферистом. Обещавшего жениться на россиянке Ольге Грищенко мужчину разоблачил РЕН ТВ.

Предыстория

В ноябре этого года Майкл стал участником делового форума «Общее будущее». Он был заявлен в качестве «наследника династии» Рокфеллеров в одном ряду с такими спикерами, как глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и другими высокопоставленными госслужащими.

Вскоре появились сообщения о том, что Майкл собирается жениться на Ольге Грищенко. Вместе они дали парадное интервью интернет-изданию HELLO! Историю россиянки подавали как историю Золушки, но сказка длилась недолго.

Авария с «наследником» Рокфеллеров

На форуме «Общее будущее» Майкл также был представлен в качестве главы компании Rockefeller & Couts International. В ней исполнительным советником числится Виктория Петрофф. Она рассказала РЕН ТВ, что Майкл должен был жениться на ней.

«Он клялся мне в любви, рассказывал мне про наш будущий дом. Клялся, что Ольга — это только ради пиара. Говорил про наше „общее будущее"», — сказала девушка.

По ее словам, Майкл исчез 17 декабря. На следующий день его брат сообщил Виктории, что «наследник» Рокфеллеров разбился в аварии. В доказательство своих слов он приложил фотографию.

Клуб бывших невест

Через несколько дней Виктория Петрофф связалась с Ольгой Грищенко в соцсетях. Очень быстро они выяснили, что стали жертвами афериста.

«Мы поняли, что в какие-то дни, будучи в России, Майкл говорил мне, что с официальной делегацией, занят встречами, а сам был с Ольгой. На другой день приезжал ко мне, а Ольге говорил, что у него деловые встречи», — рассказала Виктория.

Дошло до того, что Майкл встречался с девушками в один день в одном и том же костюме.

Однако и это еще не все. До бурных романов в России Майкл был женат на гражданке Латвии. На свадебном фото жених стоит в белом кителе с наградами.

Кто такой Майкл Чарльз Рокфеллер

Отмечается, что другое имя молодого человека — Анастасиос Цалацанис. Во всяком случае так говорится в его греческом паспорте, который может быть поддельным. Также у него есть дипломатический паспорт США. Виктории Петрофф он рассказывал, что работает американским разведчиком.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Ольги Грищенко, которая планировала выйти замуж за Рокфеллера. Она рассказывала, что у нее земля ушла из-под ног, когда она увидела будущего жениха.