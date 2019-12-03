Россиянка выходит замуж за Рокфеллера, чувства родились в WhatsApp

Представитель знаменитой династии Рокфеллеров Майкл Чарльз собирается жениться на россиянке. На сказку о Золушке их история походит мало. Невеста — вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко. А чувства между ними зародились отнюдь не на балу, а в интернете.

«В прошлом году, в WhatsApp. Мы связались по поводу одного проекта, и первое время общались дистанционно и исключительно по работе. Вели словесную борьбу на английском языке и судили друг о друге только по фото в мессенджере», — рассказала Ольга в интервью интернет-изданию HELLO!

Когда все деловые вопросы были решены, общение прервалось. Однако Майкл вскоре понял, что его «зацепило». И вновь прислал сообщение.

«Я всегда анализирую людей, их поведение, и Ольга показалась мне гармоничной во всем — идеальный баланс между женственностью и решительностью. Чем больше мы разговаривали, тем больше меня к ней тянуло», — признался Рокфеллер.

Встретились только в этом году в Греции, из-за плотного графика время и место пришлось выбирать долго. И первое свидание не разочаровало.

«Я увидела молодого человека в костюме-тройке, со шляпой в руках. Очень элегантный, аристократичный. Честно признаюсь, такой реакции на мужчин у меня не было никогда: когда земля уходит из-под ног, голова кругом», — говорит Ольга Грищенко.

Майкл тоже признается, что влюбился «довольно быстро», но тщательно это скрывал. И день ото дня все больше убеждался, что перед ним — «та самая» женщина. Сегодня друг о друге влюбленные говорят с восхищением и утверждают, что понимают друг друга с полуслова.

С сыном Ольги Данилой Майкл тоже нашел общий язык. Говорит, у них много общего. Сейчас юноша учится в Нью-Йорке и собирается поступать в Колумбийский университет, в котором учится и Майкл.

Пара собирается пожениться и поселиться в Лондоне. Свадьбу хотят сыграть в Греции, хотя официального предложения жених до сих пор так и не сделал — просто поставил невесту перед фактом.

«Это ужасно, знаю! Но я не могу бороться со своим перфекционизмом: хочу выждать идеальный момент для официального предложения, выбрать идеальное место. Планы раскрывать не буду, а то испорчу Ольге сюрприз», — объяснил Рокфеллер.

Входить в семейный бизнес Рокфеллеров Ольга не хочет — говорит, это лишило бы ее независимости.

«Я работаю с 18 лет, не могу сидеть без дела, и после свадьбы планирую зарабатывать больше мужа», — заявляет она.

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