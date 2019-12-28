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«Я счастлива»: Любовь Успенская с размахом отметила день рождения дочери

, 5:52 | Игорь Рязов Видео 44

Татьяна Плаксина на фотографиях со своего юбилея выглядит совершенно оправившейся после страшной аварии и веселой.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official, @pacha_tati

Певица Любовь Успенская с размахом отметила 30-й день рождения дочери Татьяны Плаксиной. Фотографиями с праздника обе поделились в Instagram.

«Я счастлива от того, что ты рядом, что ты здорова, что ты улыбаешься! Будь всегда такой улыбчивой! С твоим днем, моя невероятная! Ты делаешь меня счастливой! Этот день мы решили отметить с размахом», — подписала Успенская два снимка.

Певица назвала день рождения дочери «одним из самых счастливых дней», а также поблагодарила звезд, присоединившихся к празднику. 

Instagram @uspenskayalubov_official

Стоит отметить, что на всех фотографиях Татьяна Плаксина выглядит счастливой и здоровой. В сентябре 2018 года она получила серьезные травмы упав с велосипеда.

Как сообщал 5-tv.ru, дочь Успенской потеряла несколько зубов, сломала челюсть и заработала сотрясение мозга. Уже в больнице у Плаксиной начался сепсис. Ей неоднократно требовались хирургические операции. Реабилитация заняла более года.

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