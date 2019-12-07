Дочь Успенской получила новую травму

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна опубликовала фото на своей странице в Instagram. На снимке 29-летняя девушка предстала в футболке с забинтованной рукой. Поклонники сразу же набросились на наследницу «королевы русского шансона» с вопросами, что с ней случилось.

«Открывала краски ножом, нож скользнул», — ответила Татьяна Плаксина.

Instagram @pacha_tati

Подписчики отметили, что уже не в первый раз с девушкой случаются подобные происшествия. В прошлом году во время отдыха на Коста-Рике она упала с велосипеда и серьезно повредила челюсть. После этого ей пришлось перенести несколько операций.

Поклонники дочери Успенской пожелали ей скорейшего выздоровления и попросили впредь быть аккуратнее с острыми предметами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской сделала селфи после долгого лечения.