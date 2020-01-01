  1. Пятый канал
  4. Наоми Кэмпбелл подвела итоги года в розовом плаще из страусиных перьев от Valentino

Наоми Кэмпбелл подвела итоги года в розовом плаще из страусиных перьев от Valentino

, 8:38 | Ниса Мурзанаева Видео 208

49-летняя супермодель опубликовала фото с модного бала Met Gala-2019.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @naomi

Наоми Кэмпбелл поделилась с подписчиками предпраздничной публикацией, в которой подвела итоги уходящего года. Супермодель опубликовала в Instagram серию фотографий, сделанных в течение 2019-го. На одном из снимков звезда позирует в вечернем розовом платье, босоножках и кружевных колготках в тон. Стильный образ красавицы дополнил длинный плащ из страусиных перьев от модного дома Valentino.

В публикации Наоми Кэмпбелл рассказала, что в 2019 году побывала на самом важном событии в мире моды — балу Института костюма Met Gala. На светскую тусовку модель пришла в компании итальянского дизайнера Пьерпаоло Пиччоли.

«Этот год был полон невероятных наград и событий, о которых я никогда не забуду. Сопровождение Пьерпаоло Пиччоли на Met Gala в одном из моих любимых нестандартных образов от Valentino», — подписала пост знаменитость.

Instagram @naomi

Поклонники 49-летней Наоми Кэмпбелл высоко оценили фотографии любимицы в стильном образе. Фанаты оставили под публикацией множество восхищенных комментариев, в которых хвалили кумира за статность, грациозность и красоту.

«Гордая и почитаемая!»

«Никто не заслуживал этих почестей больше, чем ты!»

«Приветствуем королеву!»

«Лучшая женщина!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наоми Кэмпбелл продефилировала в черном полупрозрачном платье.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Последние новости

9:11
Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
8:38
Наоми Кэмпбелл подвела итоги года в розовом плаще из страусиных перьев от Valentino
8:22
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году
8:06
Житель Сингапура, который в 52 выглядит на 20, поразил юзеров своей красотой
7:50
«Кускунский Хатико»: Пес три месяца ждет хозяев на трассе в Красноярском крае
7:34
«Превращаемся в „Снегурочек“»: Безрукова поделилась новогодними воспоминаниями

Сейчас читают

«Без трусов, феноменально»: Лобода взбудоражила фанатов «новогодним» нарядом
Жильцов дома в центре Москвы экстренно эвакуировали
Швейцарский журналист рассказал, что поразило его во время интервью с Путиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]