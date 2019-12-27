«Царица»: Наоми Кэмпбелл продефилировала в черном полупрозрачном платье

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в черных откровенных нарядах привела поклонников в восторг. Знаменитость опубликовала два видео с модных показов известных брендов. На первом видео она дефилирует в черном полупрозрачном платье, которое совершенно не скрывает упругую грудь звезды. На втором ролике Наоми шагает по подиуму на фоне Эйфелевой башни в черном брючном костюме, надетым на голое тело.

Манекенщица назвала эти события любимыми моментами за прошедший год. Роликами звезда поделилась в своем Instagram-профиле.

«Какой это был год», — лаконично подписала пост Кэмпбелл.

Instagram @naomi

Откровенные наряды не оставили равнодушными поклонников мировой звезды. Они выразили свое восхищение кумиру и пожелали ей отлично провести праздничные выходные.

«Вы великолепны! Счастливых праздников!»

«Счастливых праздников, прекрасная Наоми. Спасибо за то, что ты есть»;

«Царица»;

«Выглядите потрясающе», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном комбинезоне с перьями на голове отметила Хэллоуин.