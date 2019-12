Названы ТОП-10 лучших музыкальных альбомов 2019 года

Обозреватели журнала People выбрали лучшие музыкальные альбомы уходящего года. В 2019-м авторами десяти топовых пластинок стали одни только женщины.

В тройку лидеров вошли такие альбомы, как «Thank u, next» Арианы Гранде, «Cuz I Love You» пышнотелой американки Lizzo и «Lover» Тейлор Свифт.

Четвертую строчку заняла пластинка Билли Айлиш «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Помимо них в топ-10 вошли «Norman F-Rockwell» Ланы Дель Рей и «Homecoming: The Live Album» Бейонсе.

А также «Girl» кантри-исполнительницы Марен Моррис, «She Butter Baby» Ари Леннокс, «Dedicated» канадской певицы Карли Рэй Джепсен и дебютный сольный альбом «Jaima» фронтмена группы Alabama Shakes — Бриттани Ховард.

