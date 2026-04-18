Из-за ИИ: Meta* пойдет на крупнейшие с 2023 года сокращение сотрудников

Мурад Устаров
Массовые увольнения затронут не только корпорацию Марка Цукерберга.

Почему Meta* увольняет своих сотрудников

Фото: Reuters/Carlos Barria

Reuters: Meta* уволит около восьми тысяч сотрудников в мае

Компания Meta*, которая принадлежит бизнесмену Марку Цукербергу, проведет в мае масштабное сокращение своего персонала. Об этом сообщает агентство Reuters.

Корпорация планируется уволить до восьми тысяч сотрудников (13% от общей численности штата). Издание подчеркивает, что предстоящая кампания станет крупнейшей с 2023 года, когда своих мест лишились 11 тысяч человек (13%).

Предстоящее сокращение персонала станет первым в этом году. Следующая волна увольнений ожидается во второй половине. При этом точная дата ее проведения пока не определена.

Причина отказа от работников связана с развитием искусственного интеллекта. В агентстве пояснили, что компания для повышения своей эффективности активно вкладывает деньги в нейросети. Только в прошлом году Meta* направила порядка 15 миллиардов долларов на стартап Scale AI.

При этом массовые сокращения коснутся не только корпорацию Цукерберга. Так, телеканал BBC на фоне сокращения расходов и влияния ИИ намерен оставить без трудовой деятельности около двух тысяч сотрудников.

Ранее суд оштрафовал Meta* на 375 миллионов долларов за содействие в эксплуатации несовершеннолетних.

* — признана экстремисткой и террористической организацией в РФ 

