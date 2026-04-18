Пожар вспыхнул возле порта Высоцк во время атаки дронов в Ленинградской области

Мурад Устаров
Всего в небе над регионом уничтожено 27 БПЛА.

Атака беспилотников в Ленинградской области 18 апреля 2026

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ленинградскую область произошел пожар в районе порта Высоцк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется», - написал губернатор.

Он также заявил, что введенный ночью режим беспилотной опасности снят на всей территории области.

Кроме того, руководитель отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 27 вражеских дронов. Пострадавших и повреждений объектов нет, подчеркнул Дрозденко.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Севастополе во время отражения атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с остатками топлива. Власти пояснили, что жертв и пострадавших не обнаружено, а возгорание никак не повлияет на ситуацию со снабжением города топливом. До этого боевики киевского режима ударили с помощью БПЛА по Липецкой области, в результате чего погибла жительница города Елец.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео