«Хочу в Саратов»: бывший мэр колумбийского города Михаил Краснов не может вернуться в Россию

Русский мэр колумбийского города хочет вернуться в Саратов

Русский мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов, ушедший в отставку из-за коррупционного скандала, хочет вернуться в Саратов. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru

«Я бы вообще в Россию уехал сейчас, как раз там весна началась. Я вообще, честно сказать, хочу в Саратов», — поделился он.

По словам Краснова, на родине у него остались родители, сестра, племянница и множество друзей. Единственным препятствием для возвращения в родные края остается только подписка о невыезде.

Бывший мэр города в Колумбии поделился подробностями уголовного преследования. По его словам, против него возбудили сразу два уголовных дела, связанных с обвинениями, которые он не признает. Причина ясная — россиянин встал на пути местной элиты.

Первое дело касалось якобы узурпации власти и незаконного интереса при заключении контракта, а второе — многомиллиардного кредита, взятого предыдущим мэром. По мнению Краснова, второе обвинение было «повешено» на него после того, как он раскрыл коррупционную схему своего предшественника.

Он отметил, что пользуется большой поддержкой среди местных жителей, которые по-прежнему считают его будущим губернатором и готовы поддерживать на выборах.

