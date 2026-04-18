«Интересно!» — Макрон смутил Мелони «слишком теплым» объятием

Мурад Устаров
Наблюдавший за сценой корреспондент потерял дар речи.

Объятия Макрона и Мелони 18 апреля — новости

Фото: Reuters/Tom Nicholson

Макрон удивил Мелони «слишком теплым» приветствием на конференции

Встреча французского президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони оказалась в центре внимания из-за «слишком теплых» объятий руководителей двух государств. Об этом сообщает телеканал BFM.

Во время общения Макрон внезапно решил слишком крепко обнять Мелони, чем вызвал заметное негодование у итальянского лидера. Испытав неудобство от случившегося, глава правительства Италии попыталась отстраниться от него.

На эту ситуацию обратил внимание и корреспондент, который во время прямой трансляции потерял дар речи.

«Что интересно в Джорджи Мелони, стоящей рядом с Эммануэлем Макроном, так это, очевидно, то, что…», — заявил он, не зная, как реагировать на действия президента Франции.

Журналист также добавил, что между Францией и Италией «существовала некая дипломатическая напряженность.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российско-французские отношения рушатся по вине Парижа.

