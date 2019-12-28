«Стал объедать всех»: Барецкий назвал причину конфликта с сыном Никаса Сафронова

Стас Барецкий прокомментировал обвинения о «нападении» на сына Никаса Сафронова — 29-летнего Луку. Наследник живописца ранее утверждал, что шоумен ударил его на открытии клиники доктора Марият Мухиной.

«Просто „порамсили“. Никакого избиения не было. Просто конфликт был. Не поделили. Был фуршет, он там стал объедать всех. Он строит из себя такого скромника, а на самом деле… Плохо себя вел, короче. Проще говоря, девушку мою толкнул слегка», — сказал Барецкий.

По словам Стаса Барецкого, Лука Сафронов-Затравкин дал противнику сдачи.

«Ну, он меня тоже так нормально. Мальчик-то не маленький. Крепкий парень», — высказался шоумен.

Однако Лука Сафронов-Затравкин утверждает, что в конфликте не участвовал. Молодой человек заявил — сначала он пытался отшутиться, а потом и вовсе убежал с «места происшествия».

«Я быстро ретировался и убежал. Даже куртку не взял. Он меня ударит вилкой, его посадят в тюрьму, я ослепну, а у него будет слава. Это реальная угроза моей жизни», — сообщает сын Сафронова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео конфликта Стаса Барецкого с Лукой Сафроновым-Затравкиным.