«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова

Видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова появилось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как шоумен предлагает побороться Луке Сафронову-Затравкину, а затем начинает кричать, что убьет его, «ведь он больше его».

По его словам, все произошло на открытии одной из столичных клиник небезызвестного доктора Марият Мухиной, которая занималась лечением Бари Алибасова. На кадрах врач также присутствует, она пытается оттеснить Барецкого от Луки.

По словам сына известного художника, медик его подставила, пригласив на это мероприятие.

«Но по факту, этим людям не нужно было мое выступление — это оказалось подставой, в которую меня вовлекла небезызвестная доктор Мухина», — заявил артист.

По мнению музыканта, именно Марият Мухина подстроила его встречу с шоуменом, который по неизвестной причине вел себя довольно агрессивно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына Никаса Сафронова «засосало» в унитаз в самолете.