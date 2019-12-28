  1. Пятый канал
  4. «Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова

«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова

, 12:34 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 109

По словам пианиста, 47-летний шоумен напал на него на открытии одной из столичных клиник.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial, 5-tv.ru

Видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова появилось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как шоумен предлагает побороться Луке Сафронову-Затравкину, а затем начинает кричать, что убьет его, «ведь он больше его».

По его словам, все произошло на открытии одной из столичных клиник небезызвестного доктора Марият Мухиной, которая занималась лечением Бари Алибасова. На кадрах врач также присутствует, она пытается оттеснить Барецкого от Луки.

По словам сына известного художника, медик его подставила, пригласив на это мероприятие.

«Но по факту, этим людям не нужно было мое выступление — это оказалось подставой, в которую меня вовлекла небезызвестная доктор Мухина», — заявил артист.

По мнению музыканта, именно Марият Мухина подстроила его встречу с шоуменом, который по неизвестной причине вел себя довольно агрессивно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына Никаса Сафронова «засосало» в унитаз в самолете.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

12:38
«Он меня ударит вилкой!»: сын Никаса Сафронова боится за жизнь из-за нападения Барецкого
12:34
«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова
12:29
По меньшей мере 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
12:18
Дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке
12:07
Мать и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае
11:57
Пушков: От надежд на потепление отношений с США не осталось камня на камне

Сейчас читают

Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта
«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею
«Никому не позволим читать нам нотации»: Посла РФ вызвали в МИД Польши после слов Путина о польской политике 30-х годов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]