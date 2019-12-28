В «Массандре» назвали закон о вине беспрецедентным и крайне важным для отрасли

Генеральный директор легендарного предприятия «Массандра» Янина Павленко выразила уверенность, что подписание закона о виноградарстве и виноделии обеспечит развитие отрасли в России и в конечном итоге вернет страну на мировую винную карту.

Павленко напомнила, что первый закон и до сегодняшнего дня единственный в отечественной истории в этой сфере был принят в 1913 году.

«Он был маленький, но закладывал фундаментальные основы развития виноделия и виноградарства в отрасли, а это две неразрывные вещи», — отметила она.

По мнению руководителя крымского предприятия, переоценить важность утвержденного закона невозможно.

«Вдумайтесь: единственный продукт для потребителя, при покупке которого главную решающую роль играет не просто этикетка, а еще и сортовой состав того, что находится внутри, местность, откуда тот виноград, это вино», — пояснила она.

Павленко привела также в пример 1900 год, когда в Париже на выставке основатель российского виноделия Лев Сергеевич Голицын представил шампанское своего производства, и оно было признано лучшим в мире.

Гендиректор «Массандры» подчеркнула, что впервые на законодательном уровне утвержден термин «вино России». Также в документе указано, что производитель на этикетке должен предоставлять максимально подробную информацию, в частности сорт винограда, место его произрастания и так далее. Также законом оговаривается понятие «фальсификат».

28 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии.

Документ имеет важнейшее значение для развития винодельческой отрасли в России. В нем одновременно учтены интересы и отечественных производителей, и потребителей. В целях поддержки российских изготовителей закон устанавливает, что «Вино России» — термин, появившийся вместе с законом, — должно быть на сто процентов произведено из винограда, выращенного на территории нашей страны. В то же время, для защиты покупателей от некачественных напитков и подделок вводятся нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной — производство и оборот таких алкогольных напитков строго запрещен.