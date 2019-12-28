Певец Рома Жуков оштрафован за инцидент в аэропорту Нерюнгри

Звезда 90-х Рома Жуков и его тур-менеджер Ольга Илларионова оштрафованы за инцидент в аэропорту якутского Нерюнгри, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России к административной ответственности привлечены 52-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта „Нерюнгри“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рома Жуков и его спутница были доставлены в пункт полиции, где во время оформления протокола оскорбляли правоохранителей и не реагировали на замечания.

По словам официального представителя МВД, нарушителей привлекли к ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», санкциями которой предусмотрен штраф в размере от пятисот до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В настоящее время проверка по факту инцидента продолжается. Результаты будут направлены в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рома Жуков попросил полицейских его отпустить.