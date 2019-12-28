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«Семеро детей ждут»: Рома Жуков попросил полицейских его отпустить

, 14:50 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 171

Правоохранители посчитали певца пьяным и не пустили на рейс в Якутии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Рома Жуков был задержан правоохранителями в аэропорту Якутии. Музыканта сочли пьяным и не пустили на рейс. По словам адвоката, в отношении певца якобы составили протокол за оскорбление сотрудника полиции. В распоряжение 5-tv.ru попало видео, на котором звезда разговаривает с начальником задержавшего его полицейского.

«Какие видеозаписи?! Что я курил около аэропорта? Все курят! Единственное, что у него есть. Пожалуйста, отпустите! Нас семеро детей ждут в Москве», — сказал артист.

«Еще всего, что здесь происходило», — тихо добавил полицейский.

Примечательно, что официальная супруга Ромы Жукова совсем не удивилась «приключениям» мужа. Пара не живет вместе уже несколько лет. Причина, по словам жены знаменитости — алкоголизм исполнителя.

«Посоветовать могу только одно — это госпитализация. Положить его в клинику, полечить», — высказалась супруга Жукова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили на рейс в Якутии.

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