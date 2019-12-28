Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Российское посольство в Чехии выразило решительное осуждение по факту осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря диппредставительства Николая Брякина.

Неустановленные лица 28 декабря повесили на руку бронзовой статуи некое подобие гирлянды из сарделек. На связке были памятные ленты от венков, возложенных к монументу 16 декабря в день 122-й годовщины со дня рождения маршала Конева.

«Очередная вандальская выходка в отношении памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу в городском районе Прага-6 выглядит особо цинично и наглядно демонстрирует уровень культуры тех, кто здесь борется с памятниками освободителям и одновременно пытается героизировать пособников нацистов», — сказал Николай Брякин.

Отмечается, что дипломаты вновь призвали пражские власти к обеспечению надлежащей охраны мемориала и отметили необходимость «не оставлять безнаказанными варварские преступления».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка маршала Конева со слезами на глазах простилась с его памятником в Праге.