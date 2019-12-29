Урок истории от Путина: президент РФ трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента

Еще один важнейший разговор на этой неделе состоялся на высшем уровне, речь шла о боеспособности нашей армии. Военные докладывали о том, что растет доля вооружений «не уступающих западным аналогам». Но! Так быть не должно — ответил Владимир Путин.

По словам президента, наша безопасность это не игра в шахматы, где может быть приемлема ничья. Мы должны всегда быть на шаг, а лучше на два впереди в этом вопросе. Это те, кто видит в нас вероятного противника должны на своих совещаниях говорить, что их новое вооружение не уступает российским аналогам.

По некоторым позициям так сейчас и происходит. Например, пока никто не может похвастаться гиперзвуковым вооружением. А мы можем. 27 декабря в 10.00 по московскому времени первый полк вооруженный «Авангардами», уникальными комплексами с гиперзвуковыми крылатыми блоками, заступил на боевое дежурство.

О критической важности современного вооружения мы помним со времен начала Великой Отечественной, когда Гитлер смял советскую оборону не только количеством своих бойцов, но и более современной на тот момент техникой. Это потом мы смогли создать и наладить производство знаменитых ЗИС-3, Ил-2, Т-34 и, конечно, БМ-13 — легендарных «Катюш». Прогнать захватчиков, освободить Европу и одержать Великую Победу.

Разумеется, ничего этого не было бы без ежедневного подвига простого русского солдата. И об этом президент последнее время говорит особенно часто. Потому что как-то подозрительно резко увеличилось количество нападок и попыток оспорить итоги Второй мировой, оспорить решающий вклад именно Советского Союза. Идет целенаправленная атака на правду и наглое переписывание истории. Мы уже не раз говорили о пресловутой резолюции Европарламента, которая поставила на одну доску и гитлеровскую Германию, и СССР. Они так и сказали, что, в том числе и наша страна несет ответственность за начало войны.

Эта так называемая «историческая» резолюция — никого отношения к истории не имеет. Это — провокация в чистом виде. Что, впрочем, укладывается в нынешнюю политику ЕС по отношению к России — «демонизацию».

Путин уже трижды за неделю осудил документ Европарламента. Сначала на встрече с коллегами по СНГ подробно, с архивными документами на руках он говорил о том предвоенном времени. Ведь понятно, что разговор о том, кто именно начал ту страшную войну — это разговор совсем не о прошлом, а о настоящем и будущем. Не расставив все точки над «i», невозможно двигаться вперед, невозможно выстраивать нормальные отношения.

В последнее время на Западе всю вину за развязывание Второй мировой возлагают на Сталина и печально знаменитый пакт Молотова-Риббентропа. Для любого, кто знает историю, это полный бред. Это попытка выдернуть один факт из контекста истории. Но именно это идеологическое передергивание, а, если говорить прямо, откровенная ложь, лежит в основе процесса декоммунизации в Восточной Европе. Когда массово сносят и убирают с площадей городов памятники советским солдатам.

«Кстати говоря, вы знаете, мне какая в голову мысль приходит? Ведь Сталин здесь совершенно ни при чем. Наши простые бойцы Красной армии, которым были поставлены памятники, в том числе и выходцы из сегодня независимых абсолютно государств, которые были созданы после роспуска Советского Союза, это и ваши предки тоже. Им были поставлены памятники в Европе. Они же самые простые люди. Вот эти красноармейцы, кто они такие? В основном крестьяне, рабочие. И многие из них пострадали от того же самого сталинского режима: кто‑то был раскулачен, родственники кого‑то были сосланы в лагеря. Эти люди погибли, освобождая страны Европы от нацизма. Теперь их памятники сносят, в том числе для того, чтобы не всплыли факты фактического сговора с Гитлером некоторых тогда руководителей своих европейских стран. Это мстят не большевикам, а все делают для того, чтобы скрыть свою собственную позицию», — уверен Владимир Путин.

Какую именно позицию? Да очень простую — позицию шовинизма, яростного национализма, и прочих не красящих человека «измов». Путин последнее время много внимания уделяет изучению архивов, чтобы доставать на свет документы, которые всеми правдами и неправдами в Европе пытаются скрыть. Об одном из таких он говорил на этой неделе на встрече с военными. Речь идет о депеше польского посла в Берлине.

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку. На вымирание. На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: „Когда я это услышал, — пишет он, — Я ему ответил, — фюреру он ответил, Гитлеру, — Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве“. Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — возмущается президент России.

Мне иногда кажется, что часть восточноевропейских и прибалтийских политиков, я уже молчу об украинских, где-то в душе спят и грезят о возвращении тех славных в их понимании деньках, деньках нацизма. Знаете, кто основные авторы той самой резолюции Европарламента? Румыны, литовцы и поляки. У поляков вообще особая миссия — показать всем странам Евросоюза пример, прощупать почву. Это они же одними из первых приняли закон о сносе наших памятников. Их поступок, как вы знаете, многих восхитил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посла РФ вызвали в МИД Польши после слов Путина о польской политике 30-х годов.