Агеев день: что можно и категорически нельзя делать 29 декабря

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 12 105

Сегодня православная церковь чтит память одного из последних пророков Ветхого Завета.

Агеев день: что можно и категорически нельзя делать 29 декабря

Фото: Wikimedia; www.globallookpress.com / Simon Katzer, Michaela Begsteiger, imagebroker/David Ausserhofer/In, gourmet-vision

Православные христиане 29 декабря чтят память святого Агея (Аггея) — одного из последних пророков Ветхого завета. По преданию, он жил за 500 лет до Рождества Христова. За свою жизнь святой прославился как поборник за чистоту человеческой души и прорицатель.

Агей призывал народ продолжить реконструкцию Иерусалимского храма, которая ранее была прервана по инициативе предыдущего правителя. Святой полагал, что причина всех бед кроется в религиозном равнодушии и побуждал людей совершать молитвы.

После смерти пророк с честью был погребен вблизи священнических гробов в Иерусалиме. Христиане и по сей день продолжают ему молиться с просьбами избавиться от дурных привычек и сохранить в душе добро и веру.

Что можно делать 29 декабря

В Агеев день на Руси было принято бросать в костры снежных человечков. Если пламя угасало, то люди верили, что на Рождество будет солнечная погода, пишет ytro.news.

Хозяйки на праздник, как правило, начинали приготовления к Новому году. Они варили холодец, леденцы и прочие угощения.

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Молодые матери непременно шли в церковь, чтобы помолиться за своего ребенка и поставить свечку за здоровье малыша.

29 декабря было принято проводить в семейном кругу за душевными беседами с родными и близкими.

Что нельзя делать 29 декабря

В Авгеев день было запрещено надолго выходить из дома и разговаривать с человеком через порог. Считалось, что это могло спровоцировать ссоры и конфликты.

Кроме того, 29 декабря нельзя проводить дома генеральную уборку, а также ремонтировать обувь. Подобного рода хлопоты лучше отложить на другой день.

Поскольку в это время еще продолжается Рождественский пост, верующим запрещено есть пищу животного происхождения и употреблять алкоголь. В то же время полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов православным христианам разрешается.

Приметы на 29 декабря

  • Если на окнах появились морозные узоры, то следующие три недели будет холодно.
  • Если в Агеев день морозно, то оставшиеся зимние месяцы будут суровыми.
  • Снег лежит вплотную к забору — летом не стоит ждать богатого урожая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 28 декабря нельзя злиться.

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