«Русская Кардашьян» предложила фанатам выбрать самую «аппетитную»часть своего тела

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, прославившаяся на просторах социальных сетей как «русская Кардашьн», благодаря своим пышным формам, устроила для фанатов опрос. Девушка предложила пользователям выбрать, какая из двух фотографий им нравится больше. Причем на одной из них она позировала спиной, чем привлекла внимание к своим упругим ягодицам, а на другой — стояла лицом к камере, демонстрируя наряд с экстремально глубоким декольте, подчеркивающим ее большую грудь.

Мнения пользователей разделились. Одни утверждали, что глаз невозможно оторвать, прежде всего, от «аппетитного» бюста Квитко. Другие настаивали на том, что самой привлекательной в фигуре модели является ее пятая точка. Впрочем, большинство фолловеров выбрать так и не смогли, поэтому пришли к выводу, что все части тела блогера одинаково прекрасны.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Грудь божественная просто!»

«В тебе все идеально!»

«Ты со всех ракурсов шикарна!»

«Обе восхитительны!»

«Попа — отпад!» — восторгались поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» в облегающих лосинах продемонстрировала впечатляющие бедра.