«Кто же ляжет в день рождения своего ребенка?»: Куинтон Джексон перед боем с Емельяненко

Перед началом поединка с Федором Емельяненко его оппонент американец Куинтон Джексон выразил восхищение российскому бойцу смешанных единоборств. Бой пройдет 29 декабря в Японии в рамках турнира Bellator.

«Федор — очень крутой соперник. Я люблю Федора. Я его огромный фанат. Я не буду сидеть и говорить о его слабостях. У него их нет», — откровенно признался американский спортсмен.

Интересно, что бой Емельяненко и Джексона пройдет в день рождения их дочерей. Американец прокомментировал ситуацию.

«У меня есть очень большое желание победить, поскольку это день рождения моей дочери. Но у Федора такая же мотивация, потому это день рождения и его дочери тоже. Кто же ляжет в день рождения своего ребенка?» — цитирует «Газета.ru» бойца ММА.

На счету Куинтона Джексона 38 побед и 13 поражений. Федор Емельяненко за свою карьеру одержал 35 побед и потерпел 6 поражений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов.