  1. Пятый канал
  4. Алсу или Ротару? Фанаты спорят, на кого похожа жена Мартиросяна с черным каре

Алсу или Ротару? Фанаты спорят, на кого похожа жена Мартиросяна с черным каре

, 7:50 | Карина Бернтгольц Фото 3 932

Жанна Левина удивила фанатов архивным фото в Instagram. На снимке она запечатлена в образе брюнетки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @jannalevina_martirosyan

Супруга комика Гарика Мартиросяна приятно удивила подписчиков новой фотографией в Instagram. На своей странице в соцсети Жанна Левина опубликовала архивный снимок, на котором позирует в черном парике. В подписи к посту женщина пояснила, что «фееричный» кадр был сделан на домашней вечеринке 20 лет назад. Что заставило жену юмориста вспомнить о старой фотографии именно сейчас, она не пояснила.

«Лет 20 назад моя подруга принесла на девичник парик мамы, чем задала высокий градус настроения всей вечеринки, и обеспечила всех нас фееричными фотографиями на память», — написала Левина.

Изумленные фолловеры поспешили вынести свою оценку образу супруги Мартиросяна. Большинство из них сошлись во мнении, что Жанне очень идет быть брюнеткой, и, возможно, даже стоит задуматься о смене цвета волос.

«Жанна, как тебе круто с черным каре!»

«Очень идет черный цвет и эта стрижка!»

«Больше к лицу черный цвет, чем светлый!» — поделились мнением комментаторы.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Некоторым в новом образе Левина напомнила известных эстрадных исполнительниц — Софию Ротару и Алсу — которые являются одними из самых ярких брюнеток в российском шоу-бизнесе.

«София Ротару вылитая!»

«Ротару вернулась в Россию!»

«Прям Алсу сегодня!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Гарика Мартиросяна в Дубае изобразила сочинскую продавщицу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

10:19
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг слухи о своем избиении в Москве
10:12
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Миши Балашова
10:06
Робот проводит экскурсии в крепости Нарын-кала в Дагестане — видео
9:57
Глафира Тарханова в образе блондинки заглянула в глаза белой ламы
9:43
«Событие 2016 года»: Директор рассказал о следственных действиях в Фонде капитального ремонта Петербурга
9:40
Как не стать жертвой маркетологов в Черную пятницу — репортаж

Сейчас читают

Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее
«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]