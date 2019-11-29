Алсу или Ротару? Фанаты спорят, на кого похожа жена Мартиросяна с черным каре

Супруга комика Гарика Мартиросяна приятно удивила подписчиков новой фотографией в Instagram. На своей странице в соцсети Жанна Левина опубликовала архивный снимок, на котором позирует в черном парике. В подписи к посту женщина пояснила, что «фееричный» кадр был сделан на домашней вечеринке 20 лет назад. Что заставило жену юмориста вспомнить о старой фотографии именно сейчас, она не пояснила.

«Лет 20 назад моя подруга принесла на девичник парик мамы, чем задала высокий градус настроения всей вечеринки, и обеспечила всех нас фееричными фотографиями на память», — написала Левина.

Изумленные фолловеры поспешили вынести свою оценку образу супруги Мартиросяна. Большинство из них сошлись во мнении, что Жанне очень идет быть брюнеткой, и, возможно, даже стоит задуматься о смене цвета волос.

«Жанна, как тебе круто с черным каре!»

«Очень идет черный цвет и эта стрижка!»

«Больше к лицу черный цвет, чем светлый!» — поделились мнением комментаторы.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Некоторым в новом образе Левина напомнила известных эстрадных исполнительниц — Софию Ротару и Алсу — которые являются одними из самых ярких брюнеток в российском шоу-бизнесе.

«София Ротару вылитая!»

«Ротару вернулась в Россию!»

«Прям Алсу сегодня!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Гарика Мартиросяна в Дубае изобразила сочинскую продавщицу.