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Акробатка сорвалась с высоты в цирке Владивостока — видео

, 14:54 | Светлана Александрова Видео 98

Происшествие сняли на видео очевидцы. О состоянии девушки ничего не известно, ее увезла скорая.

Фото: www.globallookpress.com / Liang Sen

Акробатка сорвалась и упала с высоты во время представления «Елка в цирке» во Владивостоке. Как сообщает «Восток-медиа», момент сняли на видео очевидцы. Они говорят, что девушка летела вниз с высоты примерно десяти метров и падение было жестким. После этого в зале выключили свет и вынесли пострадавшую на носилках за кулисы.

Во Владивостокском цирке изданию подтвердили, что инцидент случился 29 декабря, однако детали происшествия, в каком состоянии акробатка и жива ли она вообще, говорить отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похожем происшествии в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. В октябре акробат Владимир Горев упал во время исполнения трюка. Сообщалось, что с открытым переломом голени его доставили в НИИ имени Склифосовского.

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Акробатка сорвалась с высоты в цирке Владивостока — видео

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