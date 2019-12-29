Акробатка сорвалась и упала с высоты во время представления «Елка в цирке» во Владивостоке. Как сообщает «Восток-медиа», момент сняли на видео очевидцы. Они говорят, что девушка летела вниз с высоты примерно десяти метров и падение было жестким. После этого в зале выключили свет и вынесли пострадавшую на носилках за кулисы.

Во Владивостокском цирке изданию подтвердили, что инцидент случился 29 декабря, однако детали происшествия, в каком состоянии акробатка и жива ли она вообще, говорить отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похожем происшествии в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. В октябре акробат Владимир Горев упал во время исполнения трюка. Сообщалось, что с открытым переломом голени его доставили в НИИ имени Склифосовского.