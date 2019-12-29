«Не ломай психику!»: Полуобнаженный Прохор Шаляпин с подарком в руках позирует на кровати

Поклонники Прохора Шаляпина поздравили друг друга провокационным фото артиста. Снимок практически обнаженного певца появился на фан-странице артиста в Instagram.

В кадре Прохор позирует на кровати. Артист полностью раздет, а паховую зону прикрывает подарочной коробкой в ярко-красной обертке. Впрочем, за реквизитом все-таки можно рассмотреть черное нижнее белье.

«Всех с наступающим!» — подписал фото владелец фан-аккаунта.

Instagram @p_shalyapin

Однако далеко не всем подписчикам пришлось по душе провокационное фото Шаляпина. В комментариях фолловеры страницы раскритиковали слишком откровенный кадр.

«Проша, не ломай психику старым девам и пуританкам!»

«Ну, что за поза?» — недовольны пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин в теплой шубке «предсказал» погоду стихами Пушкина.