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«Не ломай психику!»: Полуобнаженный Прохор Шаляпин с подарком в руках позирует на кровати

, 16:47 | Анастасия Игонина Фото 135

Поклонники певца поделились пикантным снимком знаменитости в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @p_shalyapin

Поклонники Прохора Шаляпина поздравили друг друга провокационным фото артиста. Снимок практически обнаженного певца появился на фан-странице артиста в Instagram.

В кадре Прохор позирует на кровати. Артист полностью раздет, а паховую зону прикрывает подарочной коробкой в ярко-красной обертке. Впрочем, за реквизитом все-таки можно рассмотреть черное нижнее белье.

«Всех с наступающим!» — подписал фото владелец фан-аккаунта.

Instagram @p_shalyapin

Однако далеко не всем подписчикам пришлось по душе провокационное фото Шаляпина. В комментариях фолловеры страницы раскритиковали слишком откровенный кадр.

«Проша, не ломай психику старым девам и пуританкам!»

«Ну, что за поза?» — недовольны пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин в теплой шубке «предсказал» погоду стихами Пушкина.

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