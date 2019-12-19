  1. Пятый канал
  4. «Душка!» Прохор Шаляпин в теплой шубке «предсказал» погоду стихами Пушкина

«Душка!» Прохор Шаляпин в теплой шубке «предсказал» погоду стихами Пушкина

, 13:25 | Ниса Мурзанаева Фото 141

36-летний певец решил пошутить по поводу аномально теплой зимы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Тема:
Погода 4132

Прохор Шаляпин решил пошутить на тему аномально теплой зимы в России. Знаменитость опубликовал в Instagram забавный пост и сопроводил его фотографией, на которой позирует в роскошных интерьерах в стильной шубке. 36-летний певец «предсказал» погоду россиянам, цитируя роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

«Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе.

На третье в ночь…» — подписал снимок музыкант.

Instagram @shalyapin_official

Поклонники Прохора Шаляпина оценили чувство юмора кумира и поставили публикации больше двух тысяч лайков. Многих фанатов впечатлил необычный образ исполнителя.

«Барин»;

«Пусть красуется. Зато он душка и радует глаз!»;

«Какой щеголь!» — написали фолловеры.

Пользователи соцсети оставили под постом около сотни восхищенных комментариев. Однако часть из них была посвящена отнюдь не певцу — юзеры расхваливали верхнюю одежду любимца.

«Меховое изделие на вас, конечно, шикарное!»

«Ты никак зиму не дождешься?! Столько обновочек у тебя зимних, а она задерживается. Я бы тоже ждала, если бы такой гардероб имела», — высказались подписчики звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин в красной шубе позирует на королевском диване.

Тема:
Погода 4132
19 дек
Видео: Десятки деревьев и дорожных знаков повалило ураганным ветром в Петербурге
19 дек
Кардиолог объяснила опасность аномально теплой зимы для здоровья россиян
19 дек
Оборванные провода, разбросанные фуры: сильнейший шторм накрыл Петербург
19 дек
Ночь простоять! Ветер в Петербурге усиливается с каждой минутой
18 дек
В Петербурге из-за угрозы особо опасного наводнения закрыли дамбу
18 дек
Ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России
18 дек
Саввин день: что лучше всего непременно сделать 18 декабря
17 дек
Дальний Восток сковало льдом и накрыло густым туманом
15 дек
Два атмосферных фронта сойдутся над столичным регионом на предстоящей неделе
13 дек
Скачки температуры в российских регионах опасны для жизни

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.58
0.05 69.69
0.01
Гороскоп на 19 декабря: Луна в Деве благоприятствует любви к себе

Последние новости

14:03
Путин: «Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали»
14:01
В Магаданской областной больнице закончились жизненно важные лекарства
13:55
«Ситуация под контролем»: Путин заявил, что 26 целей из 38 по нацпроектам достигнуты
13:53
«Зайка!» блогер Катя Адушкина показала забавное фото с кукурузными палочками
13:48
«Большая ошибка»: Путин об отказе стран участвовать в праздновании 75-летия Победы
13:42
Родителей пять лет не забирающих дочь из частной клиники могут ограничить в правах

Сейчас читают

«Вот такой нам подарочек!»: Наташа Королева объявила войну полчищу крыс на даче
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу
Мужчины каких знаков зодиака никогда не бросят своих детей

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]