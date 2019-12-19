«Душка!» Прохор Шаляпин в теплой шубке «предсказал» погоду стихами Пушкина

Прохор Шаляпин решил пошутить на тему аномально теплой зимы в России. Знаменитость опубликовал в Instagram забавный пост и сопроводил его фотографией, на которой позирует в роскошных интерьерах в стильной шубке. 36-летний певец «предсказал» погоду россиянам, цитируя роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

«Зимы ждала, ждала природа.

Снег выпал только в январе.

На третье в ночь…» — подписал снимок музыкант.

Instagram @shalyapin_official

Поклонники Прохора Шаляпина оценили чувство юмора кумира и поставили публикации больше двух тысяч лайков. Многих фанатов впечатлил необычный образ исполнителя.

«Барин»;

«Пусть красуется. Зато он душка и радует глаз!»;

«Какой щеголь!» — написали фолловеры.

Пользователи соцсети оставили под постом около сотни восхищенных комментариев. Однако часть из них была посвящена отнюдь не певцу — юзеры расхваливали верхнюю одежду любимца.

«Меховое изделие на вас, конечно, шикарное!»

«Ты никак зиму не дождешься?! Столько обновочек у тебя зимних, а она задерживается. Я бы тоже ждала, если бы такой гардероб имела», — высказались подписчики звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин в красной шубе позирует на королевском диване.