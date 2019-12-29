«Прикройся, деточка»: Длинноногая Плетнева в одном свитере обеспокоила фанатов

Анна Плетнева в одном свитере вызвала у поклонников бурные эмоции. Новый ролик появился на странице артистки в Instagram.

Певица позирует, сидя на широком подоконнике. На Плетневой длинный теплый свитер молочного оттенка с объемным воротником. Анна не стала продевать руки в рукава, а просунула их в горловину и прикрыла ладонями лицо.

«Ох, Анечка, чика просто шик, таких уже не делают!»

«Лолита, прикройся, деточка.»

«Сочная бомбита», — пришли в восторг поклонники.

Instagram @dusya_star

В тексте публикации артистка поинтересовалась, все ли написали письмо Деду Морозу и что именно попросили себе в подарок. Но большинство фолловеров направили свой взор на наряд Анны — свитер едва доходит ей до середины бедра, оставляя обнаженными длинные стройные ноги. Пока одни пользователи рассыпались в комплиментах красоте Плетневой, другие всерьез обеспокоились здоровьем своего кумира после фотосессии.

«Подоконник холодный, слезь, а то Дед Мороз цистит принесет!»

«Попа не мерзнет в ожидании чуда?» — волнуются юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нагая Плетнева, лежа в ванне, отведала бургер.