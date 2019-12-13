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«Тебе простительно»: нагая Плетнева, лежа в ванне, отведала бургер — фото

, 5:22 | Валентин Черников Фото 153

Солистка группы «Винтаж» раззадорила фанатов вдвойне аппетитным фото.

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Фото, видео: Instagram @dusya_star

Аппетитный во всех смыслах снимок Анны Плетневой покорил ее поклонников в Instagram. В кадре солистка группы «Винтаж» нежится в ванне в окружении резиновых уточек. Во время пенных процедур артистка, по всей вероятности, решила закусить бургером.

«Клянусь! Это не я! Это все утки!», — оправдалась Плетнева перед подписчиками.

Instagram @dusya_star

Фолловеры не стали упрекать знаменитость в употреблении вредной еды, а коллективно пожелали красотке приятного аппетита. А некоторые, вдохновленные картиной, решили повторить эту трапезу в собственной уборной. Другие же и вовсе не придали значения бургеру, и обратили внимание лишь на притягательные глаза и загорелые плечи девушки.

«С трудом верится, что принцесса лопает такие булки. Может, утки? Красавица»!

«Надеюсь во время съемок ни одной утки не пострадало»;

«Тебе простительно! Красавица и секси!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Плетнева призналась, что ей нравится делиться откровенными фото.

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