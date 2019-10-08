Момент взрыва банкомата Сбербанка, при котором погиб взломщик, попал на видео

В Череповце в результате взрыва банкомата Сбербанка скончался злоумышленник, пытавшийся его взломать. Инцидент произошел на первом этаже жилого многоэтажного дома во вторник, 8 октября.

Неизвестный пытался вскрыть комплекс для выдачи денег, однако внезапный взрыв остановил противоправные действия. В результате ЧП, несущие конструкции жилого здания не пострадали, помимо злоумышленника пострадавших нет.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Предстоит выяснить обстоятельства случившегося. По предварительным данным, злоумышленник пытался вскрыть банкомат путем подачи газа внутрь корпуса и поджога с помощью искры, однако не рассчитал с количеством газа.

В банке уточнили, что денежные средства похищены не были.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка.