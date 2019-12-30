Четыре человека погибли из-за схода лавины в Альпах

В Италии срочно закрывают горнолыжные курорты. За последние сутки из-за схода лавин в Альпах погибли уже четыре человека, в том числе — двое детей. Горнолыжные районы Италии сейчас переполнены — сотни туристов приехали отдохнуть на время рождественских каникул. Местные власти предупреждают о порывистом ветре и угрозе схода новых лавин. Ранее снежная волна сошла с гор в районе австрийского горнолыжного комплекса. Без вести пропали пятеро туристов, их поиски ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гигантская скала обрушилась на жилые дома в Альпах.