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Четыре человека погибли из-за схода лавины в Альпах

, 9:39 Эфирная новость 23

В числе погибших граждане Германии: 35-летняя женщина, ее семилетняя дочь и еще один ребенок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Hauke-Christian Dittrich, 5-tv.ru

В Италии срочно закрывают горнолыжные курорты. За последние сутки из-за схода лавин в Альпах погибли уже четыре человека, в том числе — двое детей. Горнолыжные районы Италии сейчас переполнены — сотни туристов приехали отдохнуть на время рождественских каникул. Местные власти предупреждают о порывистом ветре и угрозе схода новых лавин. Ранее снежная волна сошла с гор в районе австрийского горнолыжного комплекса. Без вести пропали пятеро туристов, их поиски ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гигантская скала обрушилась на жилые дома в Альпах.

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