Гигантская скала обрушилась на жилые дома в Альпах

Поездка на горнолыжный курорт в Австрии едва не обернулась трагедией для немецкой семьи. По дороге в Тироль их машину снесла снежная лавина. Микроавтобус перевернулся, но водитель и пассажиры отделались лишь царапинами.

А во французских Альпах на жилые дома обрушилась гигантская скала. Три здания оказались полностью разрушены. Легкие травмы получили двое местных жителей. Остальных эвакуировали спасатели. Сейчас они разбирают завалы.

В результате инцидента без света остались больше 250 домов. По данным местных властей оползень спровоцировали ливни, которые не прекращаются в регионе уже несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что проливные дожди во Франции привели к первым жертвам.