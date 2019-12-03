  1. Пятый канал
  4. Гигантская скала обрушилась на жилые дома в Альпах

Гигантская скала обрушилась на жилые дома в Альпах

, 9:14 Эфирная новость 75

Несколько зданий оказались полностью разрушены. Только чудом никто не погиб.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Karl-Josef Hildenbrand, 5-tv.ru

Поездка на горнолыжный курорт в Австрии едва не обернулась трагедией для немецкой семьи. По дороге в Тироль их машину снесла снежная лавина. Микроавтобус перевернулся, но водитель и пассажиры отделались лишь царапинами.

А во французских Альпах на жилые дома обрушилась гигантская скала. Три здания оказались полностью разрушены. Легкие травмы получили двое местных жителей. Остальных эвакуировали спасатели. Сейчас они разбирают завалы.

В результате инцидента без света остались больше 250 домов. По данным местных властей оползень спровоцировали ливни, которые не прекращаются в регионе уже несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что проливные дожди во Франции привели к первым жертвам.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.41
0.33 70.97
0.42
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

10:01
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
9:55
Знаки зодиака в постели: Какие мужчины дарят лучший секс
9:47
Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую деревню Шарин
9:36
В салоне опрокинувшегося автобуса в Казахстане россиян не было
9:33
Не менее двух человек пострадало в ДТП с автобусом под Белгородом
9:25
Туристы не могут покинуть Филиппины из-за тайфуна «Каммури»

Сейчас читают

Житель Татарстана зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]