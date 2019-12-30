Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Владимир Путин одобрил возврат страховки при досрочном погашении кредита. Закон, подписанный президентом, вступит в силу в сентябре следующего года. Заемщики, расплатившись с банком раньше времени, смогут в течение двух недель расторгнуть договор страхования. Кредитор будет обязан вернуть деньги за неистекший период.

Президент утвердил также изменения в законе о национальной платежной системе. Операторов обязали сообщать клиентам о блокировке средств на их счетах, а также о ее причинах — именно в день самой блокировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах.