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Владимир Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

, 8:51 Эфирная новость 78

Президент РФ подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Владимир Путин одобрил возврат страховки при досрочном погашении кредита. Закон, подписанный президентом, вступит в силу в сентябре следующего года. Заемщики, расплатившись с банком раньше времени, смогут в течение двух недель расторгнуть договор страхования. Кредитор будет обязан вернуть деньги за неистекший период.

Президент утвердил также изменения в законе о национальной платежной системе. Операторов обязали сообщать клиентам о блокировке средств на их счетах, а также о ее причинах — именно в день самой блокировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах.

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