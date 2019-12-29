Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому жителям РФ можно будет самостоятельно выбрать способ получения информационных услуг о полагающихся им льготах.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, россияне отныне смогут сами выбирать, каким образом получать нужные им сведения. Например, о льготах граждане смогут узнать на сайте госуслуг, при личном посещении ведомства или через единый колл-центр.

Как отмечает «Экономика сегодня», нововведение было разработано для того, чтобы жители России, проживающие в труднодоступных регионах, могли без труда получить информацию о денежных выплатах или льготных услугах при рождении ребенка, выходе на пенсию, получении инвалидности и других случаях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в аэропорты.