  1. Пятый канал
  4. На Дальнем Востоке планируют создать новую авиакомпанию

На Дальнем Востоке планируют создать новую авиакомпанию

, 6:01 Эфирная новость 35

Это позволит решить проблемы транспортной доступности региона.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Nicolas Economou, 5-tv.ru

В правительстве России обсуждают целесообразность создания на Дальнем Востоке новой авиакомпании. С таким предложением Совет Федерации обратился в Минтранс. По мнению сенаторов, это поможет решить проблему транспортной доступности региона после ухода с рынка сразу нескольких перевозчиков.

Между тем, по мнению экспертов, проект скорее всего станет слишком дорогим и убыточным для инвесторов. И в этой ситуации логичнее увеличить субсидирование уже существующих предприятий. К предметному обсуждению вопроса в Кремле рассчитывают приступить уже в начале следующего года.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 нововведений для пассажиров поездов в 2020 году.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам

Последние новости

7:15
«Я стала другой»: Певица Зара в роскошном платье подвела итоги десятилетия
7:08
США нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболлах» в Сирии и Ираке
7:01
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области возросло до 18 человек
6:50
Глюкоза верхом на Infiniti сразила подписчиков соблазнительным образом
6:39
В ЕС назвали долгожданным жестом обмен пленными в Донбассе
6:26
«Никогда не учился и писать не мог»: Разин о Шатунове после стихотворения певца в Instagram

Сейчас читают

Гороскоп на 30 декабря: Растущая Луна в Водолее благоприятствует творческим делам
«Такую Снегурочку все хотят»: Семенович опубликовала «горячее» фото
Рецепт приготовления необычного и изысканного новогоднего салата за 10 минут

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]