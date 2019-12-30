На Дальнем Востоке планируют создать новую авиакомпанию

В правительстве России обсуждают целесообразность создания на Дальнем Востоке новой авиакомпании. С таким предложением Совет Федерации обратился в Минтранс. По мнению сенаторов, это поможет решить проблему транспортной доступности региона после ухода с рынка сразу нескольких перевозчиков.

Между тем, по мнению экспертов, проект скорее всего станет слишком дорогим и убыточным для инвесторов. И в этой ситуации логичнее увеличить субсидирование уже существующих предприятий. К предметному обсуждению вопроса в Кремле рассчитывают приступить уже в начале следующего года.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 нововведений для пассажиров поездов в 2020 году.