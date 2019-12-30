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Обжигающее ледовое шоу Авербуха в эти дни идет в Петербурге

, 11:57 Эфирная новость 99

На льду с помощью современной театральной техники и спецэффектов появится тридевятое царство, заколдованный лес, настоящая русская печь и Баба Яга.

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Фото, видео: Instagram @averbukhofficial, 5-tv.ru

Обжигающее ледовое шоу в эти дни идет в Петербурге. Современное прочтение сказки «Морозко» зрителям представил Илья Авербух. На льду с помощью современной театральной техники и спецэффектов появится тридевятое царство, заколдованный лес, настоящая русская печь и Баба Яга. А фигуристы исполнят элементы и трюки, которые в большом спорте не увидеть.

Корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскренский о новой сказке Авербуха.

Олимпийские чемпионы привыкают к сказочному измерению, непривычным для спортсменов декорациям и реквизиту.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев — в паре выступают с десяти лет, но в сказке впервые оказались уже во взрослом возрасте. И в солидном чемпионском статусе. Теперь они: жертва колдовства и спаситель, которому предстоит выручать главную героиню из ледяного плена.

Именитая фигуристка, которая исполняет роль заколдованной Настеньки в уходящем году стала мамой, а уже в прекрасной форме. Ее главный зритель будет на трибуне.

«Он реагирует, смеется. Когда медленные затихает, когда веселые, ножками дрыгает. И тут будет смотреть — это его первая сказка будет вживую», — рассказывает Екатерина.

Это второе рождение ледового шоу «Морозко». В современном прочтении сказки появились модные световые проекции и лазеры. Среди театральной техники удивляет самодвижущаяся печь с дымящейся трубой. Зрителей на представлении может внезапно обдать жаром. Это лед горит!

Спецэффекты и трюки — то, чего так не хватало фигуристам в спорте. Набором обязательных элементов их больше никто не ограничивает.

«То, за что нас могли наказать. Здесь можем делать поддержки на руках… Делать новые красивые элементы. Здесь больше свободы для творчества», — говорит олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Аплодисменты здесь могут грянуть посреди номера. Это когда сказочный персонаж вдруг закручивает лихой элемент из фигурного катания.

Настроение здесь создают не только фигуристы. Впервые ледовое шоу сопровождается живым вокалом. В недрах декорации замаскированы певцы.

Для солистов это серьезное испытание — они стоят над ледяным катком. А петь приходится во весь голос — огромную арену, говорят, очень сложно заполнить звуком.

«Тут очень своеобразный звук. Многие певцы не любят, а я люблю когда все разлетается», — рассказывает певица и актриса Светлана Светикова.

Это их голосами говорят фигуристы. Вокалисты озвучивают все партии. Которых в этой постановке невероятное множество. Ледовое шоу «Морозко» обрастает театральными технологиями и неожиданными поворотами и без того загадочного сюжета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о премьере ледовой версии легендарной оперы Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Ильи Авербуха.

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