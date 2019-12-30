Проявляют сострадание и не оставляют в беде: ученый рассказал о символе 2020 года

Крысы способны выручать сородичей из ловушек, быть самоотверженными и умеют смеяться. Об особенностях крыс — символе Нового года — рассказал руководитель пресс-центра Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, первоначально норвежские крысы (Rattus norvegicus) жили близ воды на территории Восточной Азии. Но с торговыми кораблями они расселились вместе с человеком и уже в XIX веке их можно было встретить в каждой стране мира.

«Недавно ученые выяснили, что они способны проявлять альтруизм и сострадание. Раньше такое замечали только у обезьян и людей. Крысы гораздо охотнее помогают тем своим собратьям, которые помогали им раньше, и стараются избегать особей с плохой репутацией. Однако все меняется, если крысы видят своих сородичей запертыми в ловушку. Они всеми силами стараются помочь освободиться пленнику и радуются, если это удалось», — рассказал Гомыранов.

Известно, что крысы умеют смеяться во время игр, используя для этого ультразвук частотой 50 кГц — и чем чаще смеются, тем более они успешны среди других особей.

«Для общения они могут использовать еще и мимику. Испуганные животные прижимают уши, раздувают нос и щеки, а другие крысы считывают эти сигналы и сопереживают им. У довольных и спокойных крыс уши, наоборот, расслаблены и часто даже свисают по бокам. Так чувствительный орган слуха стал еще и средством коммуникации», — объяснил эксперт.

Собеседник агентства также рассказал об особенностях зубов грызунов. У крыс их два типа — это резцы и коренные. Первые растут всю жизнь благодаря тому, что в основании каждого зуба присутствуют стволовые клетки, способные производить все типы его тканей.

Он также уточнил, что хвост у грызунов не голый, а покрыт множеством коротких волосков, благодаря которым они легко выскальзывают из лап хищника.

«Большое количество кровеносных сосудов в хвосте помогает им регулировать температуру, а дикие крысы, жившие около воды, пользуются хвостом при плавании наподобие весла», — сказал Гомыранов.

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