  1. Пятый канал
  4. Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы во время съемок клипа в США

Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы во время съемок клипа в США

, 11:31 | Ниса Мурзанаева Видео 52

Неизвестные открыли огонь из проезжающей машины по музыкантам и съемочной группе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Pietsch, Walter G. Allgöwer, Ralph Kerpa, Ovsyannikova Yulia; Wikimedia CC BY 2.0

По меньшей мере восемь человек стали жертвами стрельбы в США. Инцидент произошел в американском городе Хьюстон. По данным шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, в результате нападения погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Предварительно, несколько молодых музыкантов работали над съемкой клипа. В какой-то момент проезжающие мимо злоумышленники открыли по ним огонь из автомобиля.

«Мы теперь считаем, что число жертв стрельбы составляет по меньшей мере восемь. Группа латиноамериканцев (двадцатилетних) снимали видеоклип на парковке, когда неизвестные подозреваемые проезжали мимо и открыли огонь по группе», — цитирует РИА Новости сообщение шерифа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Северной Каролине.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
62.03
0.26 69.03
0.53
Гороскоп на 28 декабря: Луна в знаке Весов призывает принять себя

Последние новости

12:38
«Он меня ударит вилкой!»: сын Никаса Сафронова боится за жизнь из-за нападения Барецкого
12:34
«Я готов убить его»: видео нападения Стаса Барецкого на сына Лукаса Сафронова
12:29
По меньшей мере 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
12:18
Дочь Толкалиной в нижнем белье показала процесс подготовки к фотосъемке
12:07
Мать и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае
11:57
Пушков: От надежд на потепление отношений с США не осталось камня на камне

Сейчас читают

Лера Кудрявцева опубликовала фото разорвавшегося грудного импланта
«Зачем писать неправду? Жены российских хоккеистов массово вступились за Пелагею
«Никому не позволим читать нам нотации»: Посла РФ вызвали в МИД Польши после слов Путина о польской политике 30-х годов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]