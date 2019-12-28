Два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы во время съемок клипа в США

По меньшей мере восемь человек стали жертвами стрельбы в США. Инцидент произошел в американском городе Хьюстон. По данным шерифа округа Харрис Эда Гонсалеса, в результате нападения погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Предварительно, несколько молодых музыкантов работали над съемкой клипа. В какой-то момент проезжающие мимо злоумышленники открыли по ним огонь из автомобиля.

«Мы теперь считаем, что число жертв стрельбы составляет по меньшей мере восемь. Группа латиноамериканцев (двадцатилетних) снимали видеоклип на парковке, когда неизвестные подозреваемые проезжали мимо и открыли огонь по группе», — цитирует РИА Новости сообщение шерифа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Северной Каролине.