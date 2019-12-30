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Раздетый малыш выпал из окна дома в Подмосковье и остался жив

, 8:42 | Василий Заика Видео 11

Инцидент произошел рано утром 30 декабря в Павловском Посаде.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Раздетого малыша нашли прохожие под балконом одного из жилых домов в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел рано утром 30 декабря на улице Кузьмина в Павловском Посаде.

Очевидцы сообщили по телефону «112», что у дома на земле лежит малыш, которому на вид два года, без одежды и громко кричит. На место происшествия экстренно выехала бригада скорой помощи. Ребенка в срочном порядке с диагнозом ОРЗ госпитализировали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.

Позднее были установлены родители мальчика. По их словам, малыш вывалился из окна первого этажа. Отмечается, что при падении ребенок не получил травм.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что шестилетнего жителя Волгограда регулярно избивала собственная мать и отчим. Женщина вместе с возлюбленным постоянно причиняли ребенку физическую боль и не кормили.

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