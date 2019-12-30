Мобильный трафик в России вырос в полтора раза

В январе–сентябре 2019 года мобильный интернет-трафик в России достиг около 10,9 миллиарда гигабайт. Это на 7% больше, чем за весь прошлый год. За девять месяцев текущего года объем мобильной передачи данных в стране увеличился на 52%, или в полтора раза в сравнении с 2018 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой информацию Минкомсвязи.

Известно, что пользователи домашнего интернета за три квартала текущего года «прокачали» более 33 миллиардов гигабайт. При этом фиксированный трафик растет медленнее сотового: за год объем передачи данных увеличился только на 18,5%.

Аналитики связывают рост мобильного трафика с развитием сетей LTE, позволяющих качать быстрее и больше. Кроме того, мобильный трафик растет в связи с интересом пользователей к мобильному видео, а также в связи с массовой доступностью услуг связи в России.

В 2019 году объем российского рынка сотовой связи составил 986 миллиардов рублей, а выручка увеличилась на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Ежемесячный платеж абонента вырос, по сравнению с 2018 годом — до 321 рубля. Количество пользователей, которое устанавливается по числу активных сим-карт, также увеличилось до 260 миллионов человек — на 1,7% выше, чем в прошлом году.

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