Очередное обновление операционной системы сломало iPhone

Обновление операционной системы в iPhone привело к отключению на смартфонах сотовой связи и интернета. Это подтвердил в Twitter IT-специалист Дэвид Эккер.

Как уточняет lenta.ru, владельцы смартфонов Apple остались недовольны обновлением iOS 13.3, которое стало доступным с осени этого года. Обещанное компанией улучшение работы девайса обернулось неудобствами. Пользователи в соцсетях пожаловались, что после этого стало невозможно позвонить или отправить смс, а подключиться к сети можно лишь через Wi-Fi.

В ответ на запрос в Apple техподдержка посоветовала IT-специалисту Дэвиду Эккеру и другим владельцам сбросить настройки iPhone. В результате, по словам IT-специалиста, связь заработала, но с устройства стерлась вся информация. Другим обладателям смартфонов в решении проблемы не помог и сброс настроек. Теперь они ждут обновления iOS, которое исправит ошибку.

iOS 13.3upgrade on my iPhone, destroyed my cellular settings, only Wifi worked. Apple said wipe the device and restore backup. I said but I am traveling. Silence from the operator. Long story.Now I have cellular but no apps or data. YET. Urghh. #patience #Apple #iPhone11