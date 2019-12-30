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Очередное обновление операционной системы сломало iPhone

, 3:28 | Валентин Черников 31

Пользователи смартфонов Applе пожаловались на отключение сотовой связи и интернета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jaap Arriens

Обновление операционной системы в iPhone привело к отключению на смартфонах сотовой связи и интернета. Это подтвердил в Twitter IT-специалист Дэвид Эккер.

Как уточняет lenta.ru, владельцы смартфонов Apple остались недовольны обновлением iOS 13.3, которое стало доступным с осени этого года. Обещанное компанией улучшение работы девайса обернулось неудобствами. Пользователи в соцсетях пожаловались, что после этого стало невозможно позвонить или отправить смс, а подключиться к сети можно лишь через Wi-Fi.

В ответ на запрос в Apple техподдержка посоветовала IT-специалисту Дэвиду Эккеру и другим владельцам сбросить настройки iPhone. В результате, по словам IT-специалиста, связь заработала, но с устройства стерлась вся информация. Другим обладателям смартфонов в решении проблемы не помог и сброс настроек. Теперь они ждут обновления iOS, которое исправит ошибку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что каким вероятнее всего будет iPhone 2020 года.

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