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  4. Ученого приговорили к трем годам тюрьмы за генетический эксперимент в Китае

Ученого приговорили к трем годам тюрьмы за генетический эксперимент в Китае

, 10:35 | Ниса Мурзанаева Видео 37

Исследователь изменил геном эмбрионов близнецов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © David Oxberry

Ученого Хэ Цзянькуя приговорили к тюремному заключению и назначили ему крупный штраф за генетический эксперимент в Китае. Исследователь незаконно произвел изменение генома эмбрионов.

За эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов ученому придется выплатить штраф в размере около 430 тысяч долларов. Также суд города Шэньчжэнь приговорил Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы.

В приговоре сказано, что при выборе наказания за преступное деяние судом учитывались «характер и степень социальной опасности» эксперимента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые узнали, как «отредактировать» внешность будущих детей. Теперь ожидающие ребенка родители смогут выбирать желаемые черты лица своих наследников.

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