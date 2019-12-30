Ученого приговорили к трем годам тюрьмы за генетический эксперимент в Китае

Ученого Хэ Цзянькуя приговорили к тюремному заключению и назначили ему крупный штраф за генетический эксперимент в Китае. Исследователь незаконно произвел изменение генома эмбрионов.

За эксперимент с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов ученому придется выплатить штраф в размере около 430 тысяч долларов. Также суд города Шэньчжэнь приговорил Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы.

В приговоре сказано, что при выборе наказания за преступное деяние судом учитывались «характер и степень социальной опасности» эксперимента.

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